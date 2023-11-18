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4 атаки військ РФ відбили на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Суспільство 07:30   18.11.2023
Вікторія Яковенко
4 атаки військ РФ відбили на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ на Харківщині протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, де українські воїни відбили 4 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

З авіації росіяни вдарили по Куп’янську.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької,  Херсонської та Миколаївської областей.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж держкордону в Бєлгородській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 07:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, де українські воїни відбили 4 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".