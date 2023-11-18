4 атаки войск РФ отбили на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, где украинские воины отбили 4 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

Из авиации россияне ударили по Купянску.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.