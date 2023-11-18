4 атаки войск РФ отбили на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, где украинские воины отбили 4 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
Из авиации россияне ударили по Купянску.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
По данным Генштаба, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, обстрелы, рф, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 07:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, где украинские воины отбили 4 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".