Синегубов сообщил, есть ли продвижение у армии РФ в районе Купянска

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.

«Под вражеским огнем находились: Ветеринарное, Бударки, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Куриловка и другие населенные пункты», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших из-за вражеских ударов нет, отметил глава ХОВА.

«На Купянском направлении продолжаются бои. За сутки наши военные отразили 4 атаки россиян в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Продвижения у врага нет», — заявил Синегубов.