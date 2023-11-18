Синегубов сообщил, есть ли продвижение у армии РФ в районе Купянска
За прошедшие сутки армия РФ обстреляла по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.
«Под вражеским огнем находились: Ветеринарное, Бударки, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Куриловка и другие населенные пункты», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших из-за вражеских ударов нет, отметил глава ХОВА.
«На Купянском направлении продолжаются бои. За сутки наши военные отразили 4 атаки россиян в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Продвижения у врага нет», — заявил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, синєгубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 09:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ обстреляла по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.".