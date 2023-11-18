Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

Синегубов сообщил, есть ли продвижение у армии РФ в районе Купянска

Общество 09:02   18.11.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, есть ли продвижение у армии РФ в районе Купянска

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.

«Под вражеским огнем находились: Ветеринарное, Бударки, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Куриловка и другие населенные пункты», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших из-за вражеских ударов нет, отметил глава ХОВА.

«На Купянском направлении продолжаются бои. За сутки наши военные отразили 4 атаки россиян в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Продвижения у врага нет», — заявил Синегубов.

Читайте также: 4 атаки войск РФ отбили на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую (видео)
Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую (видео)
19.11.2023, 19:38
Снежный накат и гололедица — прогноз погоды в Харькове на 20 ноября
Снежный накат и гололедица — прогноз погоды в Харькове на 20 ноября
19.11.2023, 22:00
Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков
Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков
19.11.2023, 13:05
Главную елку Харькова нарядили: фото
Главную елку Харькова нарядили: фото
19.11.2023, 13:23
В Харькове 11-классник сам собирает дроны-камикадзе для ВСУ (видео)
В Харькове 11-классник сам собирает дроны-камикадзе для ВСУ (видео)
19.11.2023, 20:50
Главные новости 19.11: в Харькове и области начался снегопад, сводка Генштаба
Главные новости 19.11: в Харькове и области начался снегопад, сводка Генштаба
19.11.2023, 20:43

Новости по теме:

15:44
С Купянщины еще нужно вывезти 22 ребенка – Канашевич о ситуации в районе
17:42
С Купянщины осталось вывезти полсотни детей. Ситуация на фронте – Синегубов
13:43
На Купянщине остаются 70 детей, некоторые родители категоричны – глава РВА
11:59
«Мы каждый день слышим взрывы» — глава Купянщины об эвакуации детей
19:32
Новую партию дронов передали военным, которые защищают Купянщину (фото)

Вы читали новость: «Синегубов сообщил, есть ли продвижение у армии РФ в районе Купянска»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 09:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ обстреляла по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.".