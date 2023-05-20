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На Куп’янсько-Лиманському напрямку окупанти менше намагаються штурмувати – ЗСУ

Суспільство 17:05   20.05.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку окупанти менше намагаються штурмувати – ЗСУ

За останню добу окупанти 509 разів з різних типів калібрів обстріляли позиції українських військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Також на цьому напрямку військові РФ здійснили 12 авіанальотів. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також додав, що за останні 2 доби окупанти зменшили кількість штурмів.

«До останнього часу вони намагалися десь 5-7 робити атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Останні доби ми спостерігаємо, що вони спроможні 1 атаку провести. В районі Білогірівки в Луганській області вони намагалися штурмувати наші підрозділи. Зазнали втрат, відступили. 32 окупанти було вбито, 79 зазнали поранень, 1 взяли в полон», – розповів Череватий.

У ЗСУ також нагадали, що Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю обстрілів.

«Напрямок менш активний в атакуючому плані, але більше накривають вогнем наші позиції. Вже понад місяць така тенденція спостерігається», – додав Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 17:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останню добу окупанти 509 разів з різних типів калібрів обстріляли позиції українських військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку.".