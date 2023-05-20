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Наступна масована атака РФ може бути ракетами Х-22 – Світан

Суспільство 12:15   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Наступна масована атака РФ може бути ракетами Х-22 – Світан

Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан закликав українців бути обережними, особливо коли злітають Ту-22, які є носіями ракет Х-22.

«Що може бути далі. Далі може бути удар ракетами Х-22, а це Ту-22М3 їх там вистачить. Дальність там 300 км. Ракета – тупа, погана, сліпа. Але вона дуже страшна, тому що якраз своєї ось цією тупістю і неможливості вийти на мету, вона може потрапити абияк», – Світан сказав в етері YouTube-каналу «Курбанова LIVE».

Він зазначив, що в зону ураження потрапляють усі прикордонні області, Київ, Дніпро та Одеса.

«КМВ – 300 метрів, ну це ж кругове можливе відхилення куди потрапляє 50% ракет. А 50%, що реально залишилися, потрапляє в діаметр – в кілометр. Вона абияк може потрапити, якщо у Путіна, швидше за все, у нього таке завдання і стоїть – кошмарити далі населення, то наступною атакою буде атака Х-22», – додав Світан.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 12:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан закликав українців бути обережними, особливо коли злітають Ту-22, які є носіями ракет Х-22.".