Наступна масована атака РФ може бути ракетами Х-22 – Світан
Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан закликав українців бути обережними, особливо коли злітають Ту-22, які є носіями ракет Х-22.
«Що може бути далі. Далі може бути удар ракетами Х-22, а це Ту-22М3 їх там вистачить. Дальність там 300 км. Ракета – тупа, погана, сліпа. Але вона дуже страшна, тому що якраз своєї ось цією тупістю і неможливості вийти на мету, вона може потрапити абияк», – Світан сказав в етері YouTube-каналу «Курбанова LIVE».
Він зазначив, що в зону ураження потрапляють усі прикордонні області, Київ, Дніпро та Одеса.
«КМВ – 300 метрів, ну це ж кругове можливе відхилення куди потрапляє 50% ракет. А 50%, що реально залишилися, потрапляє в діаметр – в кілометр. Вона абияк може потрапити, якщо у Путіна, швидше за все, у нього таке завдання і стоїть – кошмарити далі населення, то наступною атакою буде атака Х-22», – додав Світан.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан закликав українців бути обережними, особливо коли злітають Ту-22, які є носіями ракет Х-22.".