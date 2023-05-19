«Зернова угода» «поховала» важливий напрямок контрнаступу – Світан

«Зернова угода» зв’язала руки ЗСУ у звільненні лівобережної Херсонщини та організована на користь рф, вважає український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

«Будь-яка угода з ворогом – це мінус. Причому великий жирний мінус, і всі учасники угоди – це державні злочинці, 111-та стаття «держзради», і це на них усіх чекає», – заявив Світан.

Не випадкові і удари рф по Одесі в контексті «зернової угоди» – так президент рф Володимир Путін влаштовує багатоходівку і хоче перевести всі вантажі ближче до Миколаєва.

«Він (Путін – прим. ред.) хоче убезпечити Кінбурзьку косу, Олешки від нашого удару, який ЗСУ могли б завдати. ЗСУ могли б у районі Олешок та Кінбурзької коси форсувати Дніпро і далі вздовж берега піти у бік Криму. Це один із перспективних напрямів. Так ось його вже можна поховати, оскільки за допомогою «зернової угоди» зараз порт Миколаєва буде відкритий, а якщо так, значить, 100% домовилися не проводити в цьому регіоні жодних бойових дій. Можна сказати, що «зернова угода» відмінусувала один напрямок контрнаступу. І в бік Криму цей напрямок був найперспективнішим. Але поки буде «зернова угода», поки турецькі кораблі заходитимуть до Миколаєва, ми цім шляхом не підемо, нам просто не дадуть. Швидше за все, через це мали зустрічатися заступники міністрів оборони (рф та України – прим. ред.), щоб демілітаризувати лівий берег Дніпра, а він якраз більше зв’язує наші руки. Тому «велике привітання» цим усім «зерновикам», тільки не аграріям, а рейдерам, які зараз працюють на руку Путіна. Нічого хорошого з цієї «зернової угоди» немає – ось мінуснули один напрямок. Якщо вони ще 3-4 так мінуснуть, так і сенсу нікуди наступати не буде, у нас будуть зв’язані руки», – наголосив військовий експерт.