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«Зерновая сделка» «похоронила» важное направление контрнаступления – Свитан

Общество 21:59   19.05.2023
Оксана Якушко
«Зерновая сделка» «похоронила» важное направление контрнаступления – Свитан

«Зерновая сделка» связала руки ВСУ в освобождении левобережной Херсонщины и организована в интересах  рф, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

«Любая сделка с врагом – это минус. Причем большой жирный минус, и все участники сделки – это государственные преступники, 111-ая статья «госизмена», и это их всех ждет», — заявил Свитан.

Не случайны и удары рф по Одессе в контексте «зерновой сделки» — так президент рф Владимир Путин устраивает многоходовочку и хочет перевести все грузы ближе к Николаеву.

«Он (Путин – прим. ред.) хочет обезопасить Кинбургскую косу, Олешки от нашего удара, который ВСУ могли бы нанести. ВСУ могли бы в районе Олешек и Кинбургской косы форсировать Днепр и дальше вдоль берега пойти в сторону Крыма. Это одно из перспективных направлений. Так вот его уже можно похоронить, так как с помощью «зерновой сделки» сейчас порт Николаева будет открыт, а раз так, значит, 100% договорились не проводить в этом регионе никаких боевых действий. Можно сказать, что «зерновая сделка» отминусовала одно направление контрнаступления. И в сторону Крыма это самое перспективное направление было. Но пока будет «зерновая сделка», пока турецкие корабли будут заходить в Николаев, мы по этой дороге не пойдем, нам просто не дадут. Скорее всего, из-за этого должны были встречаться замминистры обороны (рф и Украины – прим. ред.), чтобы демилитаризовать левый берег Днепра, а он как раз больше связывает наши руки. Потому «большой привет» этим всем «зерновикам», только не аграриям, а рейдерам, которые сейчас работают на руку Путина. Ничего хорошего из этой «зерновой сделки» нет — вот минуснули одно направление. Если они еще 3-4 так минуснут, так и смысла никуда наступать нет, у нас будут связаны руки», — отметил военный эксперт.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 21:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Зерновая сделка» связала руки ВСУ в освобождении левобережной Херсонщины и организована в интересах Путина и рф, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.".