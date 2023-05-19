«Зерновая сделка» «похоронила» важное направление контрнаступления – Свитан

«Зерновая сделка» связала руки ВСУ в освобождении левобережной Херсонщины и организована в интересах рф, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

«Любая сделка с врагом – это минус. Причем большой жирный минус, и все участники сделки – это государственные преступники, 111-ая статья «госизмена», и это их всех ждет», — заявил Свитан.

Не случайны и удары рф по Одессе в контексте «зерновой сделки» — так президент рф Владимир Путин устраивает многоходовочку и хочет перевести все грузы ближе к Николаеву.

«Он (Путин – прим. ред.) хочет обезопасить Кинбургскую косу, Олешки от нашего удара, который ВСУ могли бы нанести. ВСУ могли бы в районе Олешек и Кинбургской косы форсировать Днепр и дальше вдоль берега пойти в сторону Крыма. Это одно из перспективных направлений. Так вот его уже можно похоронить, так как с помощью «зерновой сделки» сейчас порт Николаева будет открыт, а раз так, значит, 100% договорились не проводить в этом регионе никаких боевых действий. Можно сказать, что «зерновая сделка» отминусовала одно направление контрнаступления. И в сторону Крыма это самое перспективное направление было. Но пока будет «зерновая сделка», пока турецкие корабли будут заходить в Николаев, мы по этой дороге не пойдем, нам просто не дадут. Скорее всего, из-за этого должны были встречаться замминистры обороны (рф и Украины – прим. ред.), чтобы демилитаризовать левый берег Днепра, а он как раз больше связывает наши руки. Потому «большой привет» этим всем «зерновикам», только не аграриям, а рейдерам, которые сейчас работают на руку Путина. Ничего хорошего из этой «зерновой сделки» нет — вот минуснули одно направление. Если они еще 3-4 так минуснут, так и смысла никуда наступать нет, у нас будут связаны руки», — отметил военный эксперт.