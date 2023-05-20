Следующая массированная атака РФ может быть ракетами Х-22 — Свитан
Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан призвал украинцев быть осторожными, особенно когда взлетают самолеты Ту-22, являющиеся носителями ракет Х-22.
«Что может быть дальше. Дальше может быть удар ракетами Х-22, а это Ту-22М3, их там хватит. Дальность там 300 км. Ракета – тупая, плохая, слепая. Но она очень страшна, потому что как раз своей вот этой тупостью и невозможности выйти на цель, она может попасть кое-как», — Свитан сказал в эфире YouTube-канала «Курбанова LIVE».
Он отметил, что в зону поражения попадают все приграничные области, Киев, Днепр и Одесса.
«КВО – 300 метров, ну это же круговое возможное отклонение, куда попадает 50% ракет. А реально оставшиеся 50% попадает в диаметр — в километр. Она куда попало может попасть, если у Путина, скорее всего у него такая задача и стоит – кошмарить дальше население, то следующий атакой будет атака Х-22.», — добавил Свитан.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан призвал украинцев быть осторожными, особенно когда взлетают самолеты Ту-22, являющиеся носителями ракет Х-22.".