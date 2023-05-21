ISW не підтверджує захоплення росіянами села Масютівка на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) досі не спостерігав візуальних підтверджень захоплення військовими РФ села Масютівка Куп’янського району Харківської області чи створення ними плацдарму на західному березі річки Оскіл.
Про це аналітики пишуть, коментуючи заяву російського блогера, що 19 травня українські сили нібито провели безуспішні контратаки з метою відновити втрачені позиції в районі Масютівки. Блогер також стверджував, що російські війська “продовжують успішно утримувати плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл у цьому районі”.
Нагадаємо, вранці 21 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.
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Ви читали новину: «ISW не підтверджує захоплення росіянами села Масютівка на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 08:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) досі не спостерігав візуальних підтверджень захоплення військовими РФ села Масютівка Куп’янського району Харківської області чи створення ними плацдарму на західному березі річки Оскіл.".