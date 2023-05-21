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ISW не підтверджує захоплення росіянами села Масютівка на Харківщині

Політика 08:04   21.05.2023
Олена Нагорна
ISW не підтверджує захоплення росіянами села Масютівка на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) досі не спостерігав візуальних підтверджень захоплення військовими РФ села Масютівка Куп’янського району Харківської області чи створення ними плацдарму на західному березі річки Оскіл.

Про це аналітики пишуть, коментуючи заяву російського блогера, що 19 травня українські сили нібито провели безуспішні контратаки з метою відновити втрачені позиції в районі Масютівки. Блогер також стверджував, що російські війська “продовжують успішно утримувати плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл у цьому районі”.

Нагадаємо, вранці 21 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 08:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) досі не спостерігав візуальних підтверджень захоплення військовими РФ села Масютівка Куп’янського району Харківської області чи створення ними плацдарму на західному березі річки Оскіл.".