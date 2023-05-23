Из-за обстрелов в Купянске случились два пожара: информация ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
Дважды за сутки спасателям пришлось тушить пожары, вызванные российскими обстрелами. Оба раза — в Купянске.
«В обоих случаях они случились на территории частных домовладений. Горела емкость с горюче-смазочными материалами и грузовой автомобиль. Все возгорания ликвидированы силами 44-й и 14-й ДПРЧ в минимальные сроки, пострадавших нет», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также за сутки дважды специалисты выезжали на места «прилетов».
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«Они были зафиксированы в г. Купянске и с. Вязовое Солоницевской громады. Выявлены повреждения на территории частного домовладения. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали спасатели.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".