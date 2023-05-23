Из-за обстрелов в Купянске случились два пожара: информация ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Дважды за сутки спасателям пришлось тушить пожары, вызванные российскими обстрелами. Оба раза — в Купянске.

«В обоих случаях они случились на территории частных домовладений. Горела емкость с горюче-смазочными материалами и грузовой автомобиль. Все возгорания ликвидированы силами 44-й и 14-й ДПРЧ в минимальные сроки, пострадавших нет», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также за сутки дважды специалисты выезжали на места «прилетов».

«Они были зафиксированы в г. Купянске и с. Вязовое Солоницевской громады. Выявлены повреждения на территории частного домовладения. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали спасатели.