Армия РФ нанесла авиаудары и атакует на Харьковщине — Генштаб

Оккупанты из РФ продолжают попытки наступать в районе Масютовки на Купянском направлении. О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба на 6:00 23 мая, враг обстрелял на Харьковщине следующие населенные пункты: Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки, Чугуновка, Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестовое.

«На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Ночной ракетной атаки по Украине минувшей ночью не было — впервые за длительное время. Однако армия РФ все-таки запустили четыре «Шахеда». По данным ГШ, их все сбили. В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине 20 ракетных ударов. В ход пошли крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты с С-300. Среди целей — в том числе Харьковская область. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и 90 обстрелов из РСЗО.

Наступательные усилия оккупанты сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло более 30 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два — по зенитно-ракетным комплексам. Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дрона “Shahed” и девять вражеских разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов», — перечислили в сводке Генштаба.