Взрывы в Харькове. Жители города сообщают о ракетной атаке
Жители Харькова фиксируют взрывы. Власти города и области призвали горожан быть в укрытии.
Харьков под огнем – жители города считают взрывы. В городе воздушная тревога – наблюдатели сообщают, что из Белгорода ведут огонь по Харькову.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей области находиться в укрытии.
«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — заявил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова фиксируют взрывы. Власти города и области призвали горожан быть в укрытии. ".