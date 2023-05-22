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Взрывы в Харькове. Жители города сообщают о ракетной атаке

Происшествия 16:18   22.05.2023
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове. Жители города сообщают о ракетной атаке

Жители Харькова фиксируют взрывы. Власти города и области призвали горожан быть в укрытии. 

Харьков под огнем – жители города считают взрывы. В городе воздушная тревога – наблюдатели сообщают, что из Белгорода ведут огонь по Харькову.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей области находиться в укрытии.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — заявил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 16:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова фиксируют взрывы. Власти города и области призвали горожан быть в укрытии. ".