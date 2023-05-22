Взрывы в Харькове. Жители города сообщают о ракетной атаке

Жители Харькова фиксируют взрывы. Власти города и области призвали горожан быть в укрытии.

Харьков под огнем – жители города считают взрывы. В городе воздушная тревога – наблюдатели сообщают, что из Белгорода ведут огонь по Харькову.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей области находиться в укрытии.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — заявил Синегубов.