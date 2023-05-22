Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Вибухи у Харкові. Мешканці міста повідомляють про ракетну атаку

Події 16:18   22.05.2023
Оксана Якушко
Вибухи у Харкові. Мешканці міста повідомляють про ракетну атаку

Мешканці Харкова фіксують вибухи. Влада міста та області закликала городян бути в укритті.

Харків під вогнем – мешканці міста рахують вибухи. У місті повітряна тривога – спостерігачі повідомляють, що з Бєлгорода ведуть вогонь по Харкову.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців області перебувати у укритті.

“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!” – заявив Синєгубов.

Читайте також: Окупанти обстріляли Куп’янськ: постраждали дві жінки, є руйнування

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:46
У Харкові два підприємства роками не платили до міськбюджету за оренду землі
14:06
Навчальник рік в більшості громад області та в Харкові завершиться 2 червня
11:51
Харків’янин продавав психотропи: коли його обшукували, зімітував непритомність
20:30
У Харкові очікується тиждень дощів: прогноз погоди Укргідрометцентру
19:56
Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вибухи у Харкові. Мешканці міста повідомляють про ракетну атаку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 16:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова фіксують вибухи. Влада міста та області закликала городян бути в укритті.".