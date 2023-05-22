Вибухи у Харкові. Мешканці міста повідомляють про ракетну атаку

Мешканці Харкова фіксують вибухи. Влада міста та області закликала городян бути в укритті.

Харків під вогнем – мешканці міста рахують вибухи. У місті повітряна тривога – спостерігачі повідомляють, що з Бєлгорода ведуть вогонь по Харкову.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців області перебувати у укритті.

“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!” – заявив Синєгубов.