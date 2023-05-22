Вибухи у Харкові. Мешканці міста повідомляють про ракетну атаку
Мешканці Харкова фіксують вибухи. Влада міста та області закликала городян бути в укритті.
Харків під вогнем – мешканці міста рахують вибухи. У місті повітряна тривога – спостерігачі повідомляють, що з Бєлгорода ведуть вогонь по Харкову.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців області перебувати у укритті.
“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!” – заявив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 16:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова фіксують вибухи. Влада міста та області закликала городян бути в укритті.".