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Окупанти обстріляли Куп’янськ: постраждали дві жінки, є руйнування

Події 12:49   22.05.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти обстріляли Куп’янськ: постраждали дві жінки, є руйнування

22 травня місто Куп’янськ на Харківщині знову знаходилося під вогнем окупантів. Внаслідок обстрілів постраждали 76-річна та 53-річна місцеві мешканки.

Про це Telegram написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, поранення отримали 2 жінки – 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив подробиці поранення жінок. 76-річна мешканка отримала поранення плеча. 53-річна мешканка отримала поранення лівої кисті.

Також, за словами Синєгубова, у місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільну інфраструктуру. На місці працюють екстрені служби.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 12:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 травня місто Куп’янськ на Харківщині знову знаходилося під вогнем окупантів. Внаслідок обстрілів постраждали 76-річна та 53-річна місцеві мешканки.".