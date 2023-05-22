Окупанти обстріляли Куп’янськ: постраждали дві жінки, є руйнування
22 травня місто Куп’янськ на Харківщині знову знаходилося під вогнем окупантів. Внаслідок обстрілів постраждали 76-річна та 53-річна місцеві мешканки.
Про це Telegram написав голова ХОВА Олег Синєгубов.
“На жаль, поранення отримали 2 жінки – 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив подробиці поранення жінок. 76-річна мешканка отримала поранення плеча. 53-річна мешканка отримала поранення лівої кисті.
Також, за словами Синєгубова, у місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільну інфраструктуру. На місці працюють екстрені служби.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 12:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 травня місто Куп’янськ на Харківщині знову знаходилося під вогнем окупантів. Внаслідок обстрілів постраждали 76-річна та 53-річна місцеві мешканки.".