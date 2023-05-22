Окупанти обстріляли Куп’янськ: постраждали дві жінки, є руйнування

22 травня місто Куп’янськ на Харківщині знову знаходилося під вогнем окупантів. Внаслідок обстрілів постраждали 76-річна та 53-річна місцеві мешканки.

Про це Telegram написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, поранення отримали 2 жінки – 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив подробиці поранення жінок. 76-річна мешканка отримала поранення плеча. 53-річна мешканка отримала поранення лівої кисті.

Також, за словами Синєгубова, у місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільну інфраструктуру. На місці працюють екстрені служби.