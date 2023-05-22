Оккупанты обстреляли Купянск: пострадали две женщины, есть разрушения
22 мая город Купянск на Харьковщине снова находился под огнем оккупантов. В результате обстрелов пострадали 76-летняя и 53-летняя местные жительницы.
Об этом в Telegram написал глава ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, ранения получили 2 женщины — 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести», — сообщил Синегубов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил подробности ранения женщин. 76-летняя жительница получила ранение плеча. 53-летняя жительница получила ранение левой кисти.
Также, по словам Синегубова, в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 мая город Купянск на Харьковщине снова находился под огнем оккупантов. В результате обстрелов пострадали 76-летняя и 53-летняя местные жительницы.".