Оккупанты обстреляли Купянск: пострадали две женщины, есть разрушения

22 мая город Купянск на Харьковщине снова находился под огнем оккупантов. В результате обстрелов пострадали 76-летняя и 53-летняя местные жительницы.

Об этом в Telegram написал глава ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, ранения получили 2 женщины — 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести», — сообщил Синегубов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил подробности ранения женщин. 76-летняя жительница получила ранение плеча. 53-летняя жительница получила ранение левой кисти.

Также, по словам Синегубова, в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы.