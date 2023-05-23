Армія РФ завдала авіаударів і атакує на Харківщині – Генштаб

Окупанти з РФ продовжують спроби наступати в районі Масютівки на Куп’янському напрямку. Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу на 6:00 23 травня, ворог обстріляв на Харківщині такі населені пункти: Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки, Чугунівка, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове.

“На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки та Табаївки Харківської області”, – зазначили у Генштабі.

Нічної ракетної атаки по Україні минулої ночі не було – вперше за тривалий час. Проте армія РФ таки запустила чотири “Шахеди”. За даними ГШ, їх усі збили. Загалом за добу армія РФ завдала по Україні 20 ракетних ударів. У хід пішли крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети з С-300. Серед цілей – у тому числі Харківська область. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 90 обстрілів з РСЗВ.

Наступальні зусилля окупанти зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там сталося понад 30 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам. Наші захисники протягом минулої доби знищили чотири крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів “Shahed” та 9 ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та три станції радіоелектронної боротьби російських окупантів“, – перерахували у зведенні Генштабу.