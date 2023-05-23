Через обстріли в Куп’янську сталися дві пожежі: інформація ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Двічі за добу рятувальникам довелося гасити пожежі, спричинені російськими обстрілами. Обидва рази – в Куп’янську.
“В обох випадках вони трапились на території приватних домоволодінь. Горіла ємність з паливо-мастильними матеріалами та вантажний автомобіль. Всі загоряння ліквідовані силами 44-ї та 14-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає”, — зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також за добу двічі спеціалісти виїжджали на місця “прильотів”.
Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів і атакує на Харківщині – Генштаб
“Вони були зафіксовані в м. Куп’янську та с. В’язове Солоницівської громади. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння. Жертв і постраждалих немає”, – поінформували рятувальники.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Через обстріли в Куп’янську сталися дві пожежі: інформація ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу".