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Через обстріли в Куп’янську сталися дві пожежі: інформація ДСНС

Події 08:31   23.05.2023
Оксана Горун
Через обстріли в Куп’янську сталися дві пожежі: інформація ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Двічі за добу рятувальникам довелося гасити пожежі, спричинені російськими обстрілами. Обидва рази – в Куп’янську.

“В обох випадках вони трапились на території приватних домоволодінь. Горіла ємність з паливо-мастильними матеріалами та вантажний автомобіль. Всі загоряння ліквідовані силами 44-ї та 14-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає”, — зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також за добу двічі спеціалісти виїжджали на місця “прильотів”.

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“Вони були зафіксовані в м. Куп’янську та с. В’язове Солоницівської громади. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння. Жертв і постраждалих немає”, – поінформували рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу".