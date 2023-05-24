Без света из-за погоды осталась часть Балаклейской громады
Об отсутствии электроснабжения из-за погодных условий в части Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.
«Информируем, что в результате погодных условий без электроснабжения остается часть Балаклейской громады. Ремонтные бригады РЭСа работают», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отсутствии электроснабжения из-за погодных условий в части Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.".