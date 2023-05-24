Без света из-за погоды осталась часть Балаклейской громады

Об отсутствии электроснабжения из-за погодных условий в части Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.

«Информируем, что в результате погодных условий без электроснабжения остается часть Балаклейской громады. Ремонтные бригады РЭСа работают», — говорится в сообщении.