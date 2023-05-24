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Без света из-за погоды осталась часть Балаклейской громады

Общество 16:49   24.05.2023
Оксана Якушко
Без света из-за погоды осталась часть Балаклейской громады

Об отсутствии электроснабжения из-за погодных условий в части Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.

«Информируем, что в результате погодных условий без электроснабжения остается часть Балаклейской громады. Ремонтные бригады РЭСа работают», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 16:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отсутствии электроснабжения из-за погодных условий в части Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.".