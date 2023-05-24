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Без світла через погоду залишилася частина Балаклійської громади на Харківщині

Суспільство 16:49   24.05.2023
Оксана Якушко
Без світла через погоду залишилася частина Балаклійської громади на Харківщині

Про відсутність електропостачання через погодні умови в частині Балаклійської громади повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

«Інформуємо, що внаслідок погодних умов без електропостачання залишається частина Балаклійської громади. Ремонтні бригади РЕМу працюють», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 16:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відсутність електропостачання через погодні умови в частині Балаклійської громади повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.".