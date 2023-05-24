Без світла через погоду залишилася частина Балаклійської громади на Харківщині

Про відсутність електропостачання через погодні умови в частині Балаклійської громади повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

«Інформуємо, що внаслідок погодних умов без електропостачання залишається частина Балаклійської громади. Ремонтні бригади РЕМу працюють», – йдеться у повідомленні.