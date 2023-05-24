На Харківщині у село, що понад рік сиділо без світла, повернули електрику
Енергетики заживили село Вітрівка Ізюмського району.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Населений пункт залишався знеструмленим з березня минулого року. Щоб енергетики змогли розпочати відновлення, саперам довелося розмінувати 5 км території.
«В цьому селі зареєстровано 48 точок обліку. Для їх заживлення ми замінили понад 4 км високовольтного та низковольтного проводу, виправили або замінили 13 стійок. На виконання всіх робіт нам знадобилося трохи більше тиждень», – розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков.
За словами Вишнякова, на території обслуговування Балаклійського РЕМ залишилося одне знеструмлене село – Волвенкове. Після того, як сапери завершать розмінування, енергетики візьмуться за відновлення електропостачання в цьому населеному пункті.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили село Вітрівка Ізюмського району.".