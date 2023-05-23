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На Харківщині знайшли три мінних поля, поки відновлювали світло у трьох селах

Суспільство 12:54   23.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли три мінних поля, поки відновлювали світло у трьох селах Фото: АТ “Харківобленерго”

У Золочівській громаді заживили ще три села: Костянтинівку, Андріївку та Сніги.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». За словами начальника Золочівського РЕМ Віталія Олійника, ці населені пункти залишалися знеструмленими з весни минулого року. Роботи з відновлення світла там розпочалися у березні.

«Складнощі з ремонтом виникали із декількох причин. По-перше, через мінну небезпеку. Сапери знайшли в цій місцевості три мінних поля. По-друге, ми зіткнулися з великими обсягами руйнувань. У Костянтинівці, наприклад, були пошкоджені майже всі прольоти ліній електропередачі. По-третє, ми зважали на військову ситуацію – на деяких ділянках відстань до кордону складала всього 6 км. Також на швидкість відновлення впливала погода. Та ж Андріївка розташована у заплаві річки – це фактично болото, тому певний час мали проблеми із заїздом до місць ремонту”, – розповів Віталій Олійник.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання у селі Уди, а також задовольняють заявки із підключення окремих будинків там, куди повертаються люди. Зокрема, такі роботи тривають у селах Дуванка, Калинове та Одноробівка.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 12:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Золочівській громаді заживили ще три села: Костянтинівку, Андріївку та Сніги.".