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Без світла не могли качати воду: у село Мосьпанове повернули електрику

Суспільство 13:35   22.05.2023
Вікторія Яковенко
Без світла не могли качати воду: у село Мосьпанове повернули електрику Фото: АТ “Харківобленерго”

22 травня світло повернули мешканцям села Мосьпанове Чугуївського району. Світла там не було близько року. 

У населеному пункті ворожими обстрілами знищено майже 80% електромереж, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Щоб повернути людям світло фахівцям довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній. Були повністю замінені опори та дроти.

Наразі електрику отримала більша частина села – 420 споживачів із 540. Вже найближчим часом населений пункт буде заживлено повністю, – додали в «Харківобленерго».

«Вода належної якості тут знаходиться далеко під землею. Село живлять три свердловини глибиною 70-80 метрів, тому без електрики насоси просто не могли качати воду. Люди виживали за рахунок генераторів та приватних свердловин. Тепер з відновленням електропостачання проблема з водою буде вирішена. Як і проблема з мобільним зв’язком”, – зазначив начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семер’янов.

Семер’янов додав, що після відновлення світла, у село мають повернутися близько 50% мешканців населеного пункту.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 13:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 травня світло повернули мешканцям села Мосьпанове Чугуївського району. Світла там не було близько року. ".