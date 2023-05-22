Без світла не могли качати воду: у село Мосьпанове повернули електрику
22 травня світло повернули мешканцям села Мосьпанове Чугуївського району. Світла там не було близько року.
У населеному пункті ворожими обстрілами знищено майже 80% електромереж, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Щоб повернути людям світло фахівцям довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній. Були повністю замінені опори та дроти.
Наразі електрику отримала більша частина села – 420 споживачів із 540. Вже найближчим часом населений пункт буде заживлено повністю, – додали в «Харківобленерго».
«Вода належної якості тут знаходиться далеко під землею. Село живлять три свердловини глибиною 70-80 метрів, тому без електрики насоси просто не могли качати воду. Люди виживали за рахунок генераторів та приватних свердловин. Тепер з відновленням електропостачання проблема з водою буде вирішена. Як і проблема з мобільним зв’язком”, – зазначив начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семер’янов.
Семер’янов додав, що після відновлення світла, у село мають повернутися близько 50% мешканців населеного пункту.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 13:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 травня світло повернули мешканцям села Мосьпанове Чугуївського району. Світла там не було близько року. ".