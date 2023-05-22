Без світла не могли качати воду: у село Мосьпанове повернули електрику

22 травня світло повернули мешканцям села Мосьпанове Чугуївського району. Світла там не було близько року.

У населеному пункті ворожими обстрілами знищено майже 80% електромереж, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Щоб повернути людям світло фахівцям довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній. Були повністю замінені опори та дроти.

Наразі електрику отримала більша частина села – 420 споживачів із 540. Вже найближчим часом населений пункт буде заживлено повністю, – додали в «Харківобленерго».

«Вода належної якості тут знаходиться далеко під землею. Село живлять три свердловини глибиною 70-80 метрів, тому без електрики насоси просто не могли качати воду. Люди виживали за рахунок генераторів та приватних свердловин. Тепер з відновленням електропостачання проблема з водою буде вирішена. Як і проблема з мобільним зв’язком”, – зазначив начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семер’янов.

Семер’янов додав, що після відновлення світла, у село мають повернутися близько 50% мешканців населеного пункту.