Без света не могли качать воду: в село Мосьпаново спустя год вернули электрику

22 мая свет вернули жителям села Мосьпаново на Харьковщине. Света там не было около года.

В населенном пункте вражескими обстрелами были уничтожены почти 80% электросетей, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Чтобы вернуть людям свет, специалистам пришлось восстановить 10 электроподстанций и более 12 километров высоковольтных линий. Были полностью заменены опоры и провода.

Сейчас электричество получила большая часть села — 420 потребителей из 540. Уже в ближайшее время населенный пункт будет запитан полностью, — добавили в «Харьковоблэнерго».

«Вода подобающего качества здесь находится далеко под землей. Село питают три скважины глубиной 70-80 метров, поэтому без электричества насосы просто не могли качать воду. Люди выживали за счет генераторов и скважин. Теперь с возобновлением электроснабжения проблема с водой будет решена. Как и проблема с мобильной связью», — отметил начальник Малиновской поселковой военной администрации Николай Семерьянов.

Семерьянов добавил, что после восстановления света в село должны вернуться около 50% жителей населенного пункта.