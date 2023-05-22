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Без света не могли качать воду: в село Мосьпаново спустя год вернули электрику

Общество 13:35   22.05.2023
Виктория Яковенко
Без света не могли качать воду: в село Мосьпаново спустя год вернули электрику Фото: АО «Харьковоблэнерго»

22 мая свет вернули жителям села Мосьпаново на Харьковщине. Света там не было около года. 

В населенном пункте вражескими обстрелами были уничтожены почти 80% электросетей, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Чтобы вернуть людям свет, специалистам пришлось восстановить 10 электроподстанций и более 12 километров высоковольтных линий. Были полностью заменены опоры и провода.

Сейчас электричество получила большая часть села — 420 потребителей из 540. Уже в ближайшее время населенный пункт будет запитан полностью, — добавили в «Харьковоблэнерго».

«Вода подобающего качества здесь находится далеко под землей. Село питают три скважины глубиной 70-80 метров, поэтому без электричества насосы просто не могли качать воду. Люди выживали за счет генераторов и скважин. Теперь с возобновлением электроснабжения проблема с водой будет решена. Как и проблема с мобильной связью», — отметил начальник Малиновской поселковой военной администрации Николай Семерьянов.

Семерьянов добавил, что после восстановления света в село должны вернуться около 50% жителей населенного пункта.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 13:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 мая свет вернули жителям села Мосьпаново на Харьковщине. Света там не было около года. ".