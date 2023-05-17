Больше года без света: энергетики запитали село Первомайское

В село Первомайское Изюмского района на Харьковщине, которое было обесточено с марта прошлого года, вернули свет.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Для того чтобы энергетики приступили к восстановлению, саперам пришлось «зачистить» полтора километра минных полей.

«Повреждения электросети были значительны, ведь во время боевых действий на территории громады этот населенный пункт находился на линии столкновения. Село оставалось обесточенным с марта прошлого года. Сейчас мы уже запитали 33 точки учета из 137», — рассказал начальник Балаклейского РЭС Алексей Вишняков.

Чтобы восстановить свет, энергетикам пришлось отремонтировать линии 35, 10 и 0,4 кВ, питающие село. Был заменен один трансформатор, 12 электроопор и 11 километров провода.

Специалисты продолжают работать над восстановлением электроснабжения в селах Гусаровка, Ветровка, Волвенково и Байрак.