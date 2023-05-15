В самый большой населенный пункт Изюмского района частично вернули свет (фото)

Энергетики запитали один из самых больших населенных пунктов Изюмского района — село Студенюк, сейчас со светом около половины жителей населенного пункта.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». По словам энергетиков, в Изюмском районе это село больше всего пострадало в результате боевых действий. Долгое время специалисты не могли начать здесь работы из-за минирования территории и погодных условий.

«Линии проходят полями, а также через водную преграду – Северский Донец, местность заболочена, поэтому добраться до мест повреждений очень тяжело. Кроме того, нужно было дождаться саперов. Но после обследования стало понятно: восстанавливать сеть будем по частям, потому что даже в этом году не хватит, чтобы разминировать все, что необходимо. Саперы все время выезжают вместе с нами на ремонт линий, все работы проводим исключительно в их присутствии», – рассказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.

В селе удалось отремонтировать высоковольтную линию, питающую село, а также 40% внутренней сети 0,4 кВ. Чтобы в селе полностью возобновить электроснабжение, понадобится еще около месяца, добавил Борш.

По словам и. о. старосты села Сергея Кохана, люди начали возвращаться сюда сразу после деоккупации – 14 сентября. За время активных боевых действий повреждения получили почти все здания. Из 1600 домов полностью разрушены 240.

«До войны население села составляло 1450 человек. Во время оккупации оставалось 48. Сейчас нас уже 480. После возобновления электроснабжения приедут еще около 300 жителей. Все с нетерпением ждут возвращения в село цивилизации: света, связи и интернета», — отметил Сергей Кохан.

Также энергетики уже начали ремонтировать сети в обесточенном селе Спиваковка, куда также постепенно возвращаются люди.