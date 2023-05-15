До найбільшого населеного пункту Ізюмського району частково повернули світло

Енергетики заживили один з найбільших в Ізюмському районі населених пунктів — село Студенюк, там наразі зі світлом майже половина мешканців.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». За словами енергетиків, в Ізюмському районі це село найбільше постраждало внаслідок бойових дій. Довгий час фахівці не могли розпочати тут роботи, через замінованість території та погодні умови.

«Лінії проходять полями, а також через водну перепону – Сіверський Донець, місцевість заболочена, тому дістатися місць пошкоджень дуже важко. Окрім того, треба було дочекатися саперів. Та після обстеження стало зрозуміло: відновлювати мережу будемо частинами, тому що навіть цього року не вистачить, щоб розмінувати все, що необхідно. Сапери весь час виїжджають разом з нами на ремонт ліній, всі роботи проводимо виключно у їх присутності», – розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

У селі вдалося відремонтувати високовольтну лінію, яка живить село, а також 40% внутрішньої мережі 0,4 кВ. Щоб повністю тут відновити електропостачання, знадобиться ще близько місяця, додав Борщ.

За словами в.о. старости села Сергія Кохана, люди почали повертатися сюди одразу після деокупації – 14 вересня. За час активних бойових дій пошкоджень зазнали майже всі будівлі. З 1600 будинків повністю зруйновано 240.

«До війни населення села складало 1450 осіб. Під час окупації залишалося 48. Зараз нас вже 480. Після відновлення електропостачання приїдуть ще десь до 300 жителів. Усі з нетерпінням чекають на повернення в село цивілізації: світла, зв’язку та інтернету”, – зазначив Сергій Кохан.

Також енергетики вже розпочали ремонтувати мережі у знеструмленому понад рік селі Співаківка, куди також поступово повертаються люди.