Понад рік без світла: енергетики заживили село Первомайське

У село Первомайське Ізюмського району на Харківщині, яке було знеструмлено з березня минулого року, повернули світло.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Для того, щоб енергетики розпочали відновлення, саперам довелося “зачистити” півтора кілометра мінних полів.

«Пошкодження електромережі були значні, адже під час бойових дій на території громади цей населений пункт знаходився на лінії зіткнення. Село залишалося знеструмленим з березня минулого року. Зараз ми вже заживили 33 точки обліку із 137-ми», – розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков.

Щоб відновити світло, енергетикам довелося відремонтувати лінії 35, 10 та 0,4 кВ, які живлять село. Було замінено один трансформатор, 12 електроопор та 11 кілометрів дроту.

Наразі фахівці продовжують працювати над відновленням електропостачання у селах Гусарівка, Вітрівка, Волвенкове та Байрак.

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