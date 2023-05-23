На Харьковщине нашли три минных поля, пока восстанавливали свет в трех селах
В Золочевской громаде запитали еще три села: Константиновку, Андреевку и Снеги.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». По словам начальника Золочевского РЭС Виталия Олейника, эти населенные пункты оставались обесточенными с весны прошлого года. Работы по восстановлению света там начались в марте.
«Сложности с ремонтом возникали по нескольким причинам. Во-первых, из-за минной опасности. Саперы нашли в этой местности три минных поля. Во-вторых, мы столкнулись с большим объемом разрушений. В Константиновке, например, повреждены почти все пролеты линий электропередачи. В-третьих, мы считались с военной ситуацией — на некоторых участках расстояние до границы составляло всего 6 км. Также на скорость восстановления влияла погода. Та же Андреевка расположена в пойме реки — это фактически болото, поэтому некоторое время были проблемы с заездом в места ремонта», — рассказал Виталий Олейник.
Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения в селе Уды, а также удовлетворяют заявки по подключению отдельных домов там, куда возвращаются люди. В частности, такие работы продолжаются в селах Дуванка, Калиново и Одноробовка.
Читайте также: Без света не могли качать воду: в село Мосьпаново спустя год вернули электрику
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине нашли три минных поля, пока восстанавливали свет в трех селах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 12:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде запитали еще три села: Константиновку, Андреевку и Снеги.".