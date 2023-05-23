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На Харьковщине нашли три минных поля, пока восстанавливали свет в трех селах

Общество 12:54   23.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине нашли три минных поля, пока восстанавливали свет в трех селах Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Золочевской громаде запитали еще три села: Константиновку, Андреевку и Снеги.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». По словам начальника Золочевского РЭС Виталия Олейника, эти населенные пункты оставались обесточенными с весны прошлого года. Работы по восстановлению света там начались в марте.

«Сложности с ремонтом возникали по нескольким причинам. Во-первых, из-за минной опасности. Саперы нашли в этой местности три минных поля. Во-вторых, мы столкнулись с большим объемом разрушений. В Константиновке, например, повреждены почти все пролеты линий электропередачи. В-третьих, мы считались с военной ситуацией — на некоторых участках расстояние до границы составляло всего 6 км. Также на скорость восстановления влияла погода. Та же Андреевка расположена в пойме реки — это фактически болото, поэтому некоторое время были проблемы с заездом в места ремонта», — рассказал Виталий Олейник.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения в селе Уды, а также удовлетворяют заявки по подключению отдельных домов там, куда возвращаются люди. В частности, такие работы продолжаются в селах Дуванка, Калиново и Одноробовка.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 12:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде запитали еще три села: Константиновку, Андреевку и Снеги.".