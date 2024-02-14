Минное поле нашли на Харьковщине: как уничтожают боеприпасы РФ (фото, видео)

На Харьковщине взрывотехники полиции обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателями МВЧ-62.

Как сообщили в Нацполиции Украины, минное поле нашли во время разминирования объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе.

«Кроме того, специалисты осматривают лесные зоны, населенные пункты, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные военными РФ. Обнаруженный вражеский арсенал специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях», — отметили в полиции.