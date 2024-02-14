Минное поле нашли на Харьковщине: как уничтожают боеприпасы РФ (фото, видео)
Фото: Нацполиция Украины
На Харьковщине взрывотехники полиции обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателями МВЧ-62.
Как сообщили в Нацполиции Украины, минное поле нашли во время разминирования объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе.
«Кроме того, специалисты осматривают лесные зоны, населенные пункты, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные военными РФ. Обнаруженный вражеский арсенал специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях», — отметили в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боеприпасы, міни, минное, мины, поле, полиция, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 12:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине взрывотехники полиции обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателями МВЧ-62.".