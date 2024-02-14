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Минное поле нашли на Харьковщине: как уничтожают боеприпасы РФ (фото, видео)

Общество 12:57   14.02.2024
Виктория Яковенко
Минное поле нашли на Харьковщине: как уничтожают боеприпасы РФ (фото, видео) Фото: Нацполиция Украины

На Харьковщине взрывотехники полиции обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателями МВЧ-62.

Как сообщили в Нацполиции Украины, минное поле нашли во время разминирования объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе.

«Кроме того, специалисты осматривают лесные зоны, населенные пункты, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные военными РФ. Обнаруженный вражеский арсенал специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях», — отметили в полиции.

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Фото, видео: Нацполиция Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 12:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине взрывотехники полиции обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателями МВЧ-62.".