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Мінне поле знайшли на Харківщині: як знешкоджують боєприпаси РФ (фото, відео)

Суспільство 12:57   14.02.2024
Вікторія Яковенко
Мінне поле знайшли на Харківщині: як знешкоджують боєприпаси РФ (фото, відео) Фото: Нацполіція України

На Харківщині вибухотехніки поліції виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.

Як повідомили у Нацполіції України, мінне поле знайшли під час розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

«Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими РФ. Знайдений ворожий арсенал спеціалісти знищують на окремо відведених територіях», – зазначили у поліції.

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Фото, відео: Нацполіція України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 12:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вибухотехніки поліції виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.".