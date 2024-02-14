Мінне поле знайшли на Харківщині: як знешкоджують боєприпаси РФ (фото, відео)

На Харківщині вибухотехніки поліції виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.

Як повідомили у Нацполіції України, мінне поле знайшли під час розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

«Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими РФ. Знайдений ворожий арсенал спеціалісти знищують на окремо відведених територіях», – зазначили у поліції.