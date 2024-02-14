Мінне поле знайшли на Харківщині: як знешкоджують боєприпаси РФ (фото, відео)
Фото: Нацполіція України
На Харківщині вибухотехніки поліції виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.
Як повідомили у Нацполіції України, мінне поле знайшли під час розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі.
«Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими РФ. Знайдений ворожий арсенал спеціалісти знищують на окремо відведених територіях», – зазначили у поліції.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпасы, міни, минное, поліція, поле, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 12:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вибухотехніки поліції виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.".