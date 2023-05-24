На Харьковщине в село, которое год сидело без света, вернули электричество

Энергетики запитали село Ветровка Изюмского района.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Населённый пункт оставался обесточенным с марта прошлого года. Чтобы энергетики смогли приступить к восстановлению, саперам пришлось разминировать 5 км территории.

«В этом селе зарегистрировано 48 точек учета. Чтобы их запитать мы заменили более 4 км высоковольтного и низковольтного провода, исправили или заменили 13 стоек. Для выполнения всех работ нам понадобилось чуть больше недели», — рассказал начальник Балаклейского РЭС Алексей Вишняков.

По словам Вишнякова, на территории обслуживания Балаклейского РЭС осталось одно обесточенное село — Волвенково. После того как саперы завершат разминирование, энергетики приступят к возобновлению электроснабжения в этом населенном пункте.