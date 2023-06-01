Некоторые даже не родились: в метро Харькова показали истории детей, убитых РФ
1 июня ко Дню защиты детей в Харькове открыли выставку «Потерянное детство». Это истории более 20 детей, погибших с 24 февраля 2022 года в результате нападения российских войск на Украину. Выставку инициировала платформа памяти Мемориал. Ее проводят в нескольких областных центрах страны. Ранее выставку показали в Польше, Израиле и Новой Зеландии. В Харькове экспозицию разместили в вестибюле станции метро «Площадь Конституции». Осмотреть материалы можно будет до 4 июня включительно.
В Харькове ко Дню защиты детей открыли выставку «Потерянное детство», посвященную погибшим в результате войны детям.
Анна Черненко, журналистка платформы памяти Мемориал
Каждый понимает, каждый знает, что главный виновный и главный ответственный — это страна-агрессор. Это россия и россияне. Эта выставка о том, что каждая из этих фотографий, каждая из этих историй — это доказательство. Это факт преступления против нас.
Экспозицию можно увидеть в нескольких областных центрах страны. Ранее выставку показали в Польше, Израиле и Новой Зеландии.
Настя, харьковчанка
Я считаю, что это очень хорошо, что люди освещают информацию о жертвах войны, в частности детей. Это очень трудно — находиться здесь, но это очень важно помнить.
На выставке представлены истории более 20 детей, погибших с 24 февраля 2022 года в результате нападения РФ на Украину.
Анна Черненко, журналистка платформы памяти Мемориал
Это разные дети, разного возраста. Это дети из сел, городков, областей. В том числе Харьковской области. Здесь есть маленькие дети, есть подростки, а есть те, которые даже не успели родиться. Им не дала никакого шанса родиться россия. Они были убиты до рождения.
По официальным данным ювенальных прокуроров, по состоянию на май 2023 года в результате войны погибли 480 украинских детей, еще 960 получили ранения.
Инна, харьковчанка
Вот нерожденный ребенок. Он в животике у матери погиб. Четыре с чем-то месяца. Очень много семей, в которых этот ребенок единственный в семье. Это горе, очень большое горе для родителей. И поэтому эти выставки должны быть. Должны напоминать, что мы в состоянии войны. И что дети гибнут каждый день. К сожалению. К большому сожалению.
Игорь Терехов, городской голова Харькова
Очень трудно говорить, потому что каждая жизнь, которая оборвалась наших детей — это ужас. Жизнь, которую забрали россияне, российские агрессоры. И кроме боли, это злоба.
Выставку инициировала платформа памяти Мемориал, которая с марта 2022 года рассказывает истории погибших гражданских и военных.
Анна Черненко, журналистка платформы памяти Мемориал
Помните их. Если вы почитаете, то возле фотографий история от первого лица. Будто именно ребенок рассказывает о себе. Потому что больше у этих детей возможности рассказать о себе не будет. Они убиты.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 18:38;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня ко Дню защиты детей в Харькове открыли выставку «Потерянное детство». Это истории более 20 детей, погибших с 24 февраля 2022 года в результате нападения российских войск на Украину. Выставку инициировала платформа памяти Мемориал. Ее проводят в нескольких областных центрах страны. Ранее выставку показали в Польше, Израиле и Новой Зеландии. В Харькове экспозицию разместили в вестибюле станции метро «Площадь Конституции». Осмотреть материалы можно будет до 4 июня включительно.".