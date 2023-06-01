Деякі навіть не народилися: у метро Харкова показали історії дітей, вбитих РФ

1 червня до Дня захисту дітей у Харкові відкрили виставку “Втрачене дитинство”. Це історії понад 20 дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року внаслідок нападу російських військ на Україну. Виставку ініціювала платформа пам’яті Меморіал. Її проводять у декількох обласних центрах країни. Раніше виставку показали у Польщі, Ізраїлі та Новій Зеландії. У Харкові експозицію розмістили у вестибюлі станції метро “Майдан Конституції”. Оглянути матеріали можна буде до 4 червня включно.

У Харкові до Дня захисту дітей відкрили виставку “Втрачене дитинство”, присвячену загиблим внаслідок війни дітям.

Анна Черненко, журналістка платформи пам’яті Меморіал

Кожен розуміє, кожен знає, що головний винний і головний відповідальний – це країна-агресорка. Це росія і росіяни. Ця виставка про те, що кожна з цих фотографій, кожна з цих історій – це доказ. Це факт злочину проти нас.

Експозицію можна побачити у кількох обласних центрах країни. Раніше виставку показали у Польщі, Ізраїлі та Новій Зеландії.

Настя, харків’янка

Я вважаю, що це дуже добре, що люди висвітлюють інформацію про жертв війни, зокрема дітей. Це дуже важко – знаходитися тут, але це дуже важливо пам’ятати.

На виставці представлено історії понад 20 дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року внаслідок нападу РФ на Україну.

Анна Черненко, журналістка платформи пам’яті Меморіал

Це різні діти різного віку. Це діти з сіл, містечок, областей. Зокрема Харківської області. Тут є маленькі діти, є підлітки, а є ті, котрі навіть не встигли народитися. Їм не дала жодного шансу народитися росія. Вони були вбиті до народження.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, станом на травень 2023 року внаслідок війни загинули 480 українських дітей, ще 960 отримали поранення.

Інна, харків’янка

Ось ненароджена дитина. Вона в животику у матері загинула. Чотири з чимось місяці. Дуже багато сімей, в яких ця дитина єдина в сім’ї. Це горе, дуже велике горе для батьків. І тому ці виставки повинні бути. Повинні нагадувати, що ми у стані війни. І що діти гинуть кожного дня. На жаль. На превеликий жаль.

Ігор Терехов, міський голова Харкова

Дуже важко казати, бо кожне життя, яке обірвалося наших дітей – це жах. Життя, яке забрали росіяни, російські агресори. І крім болю, це злоба.

Виставку ініціювала платформа пам’яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих цивільних та військових.

Анна Черненко, журналістка платформи пам’яті Меморіал

Пам’ятайте їх. Якщо ви почитаєте, то біля фотографій історія від першої особи. Ніби то саме дитина розказує про себе. Тому що більше у цих дітей можливості розповісти про себе не буде. Вони вбиті.