На этой неделе на Харьковщине снова могут объявить принудительную эвакуацию

В Харьковской области уже на этой неделе могут объявить принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, которые начали активно обстреливать военные РФ.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов 6 июня во время брифинга, передает корреспондент МГ «Объектив».

«На прошлой неделе в пятницу мы провели заседание Совета обороны Харьковской области. Пока мы будем, скорее всего, на этой неделе принимать решение о дальнейшей возможной принудительной эвакуации детей из тех населенных пунктов, которые становятся все ближе и ближе под вражескими обстрелами», — отметил Синегубов.

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