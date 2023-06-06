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На этой неделе на Харьковщине снова могут объявить принудительную эвакуацию

Общество 12:22   06.06.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
На этой неделе на Харьковщине снова могут объявить принудительную эвакуацию

В Харьковской области уже на этой неделе могут объявить принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, которые начали активно обстреливать военные РФ.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов 6 июня во время брифинга, передает корреспондент МГ «Объектив».

«На прошлой неделе в пятницу мы провели заседание Совета обороны Харьковской области. Пока мы будем, скорее всего, на этой неделе принимать решение о дальнейшей возможной принудительной эвакуации детей из тех населенных пунктов, которые становятся все ближе и ближе под вражескими обстрелами», — отметил Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине еще в некоторых населенных пунктах могут объявить эвакуацию

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 12:22;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области уже на этой неделе могут объявить принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, которые начали активно обстреливать военные РФ.".