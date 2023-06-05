На Харьковщине еще в некоторых населенных пунктах могут объявить эвакуацию

На Харьковщине в последнее время увеличилось количество обстрелов РФ.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается», — отметил Синегубов.

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