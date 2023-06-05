На Харьковщине еще в некоторых населенных пунктах могут объявить эвакуацию
На Харьковщине в последнее время увеличилось количество обстрелов РФ.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в последнее время увеличилось количество обстрелов РФ.".