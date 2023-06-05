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На Харківщині ще у деяких населених пунктах можуть оголосити евакуацію – ХОВА

Суспільство 12:07   05.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині ще у деяких населених пунктах можуть оголосити евакуацію – ХОВА

На Харківщині останнім часом збільшилася кількість обстрілів РФ.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми зараз приймаємо рішення, щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується», – зазначитв Синєгубов.

Читайте також: Синєгубов повідомив про ракетний удар по Чугуєву й ранковий обстріл Куп’янська

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 12:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині останнім часом збільшилася кількість обстрілів РФ.".