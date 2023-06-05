На Харківщині ще у деяких населених пунктах можуть оголосити евакуацію – ХОВА

На Харківщині останнім часом збільшилася кількість обстрілів РФ.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми зараз приймаємо рішення, щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується», – зазначитв Синєгубов.