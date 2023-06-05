На Харківщині ще у деяких населених пунктах можуть оголосити евакуацію – ХОВА
На Харківщині останнім часом збільшилася кількість обстрілів РФ.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ми зараз приймаємо рішення, щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується», – зазначитв Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині останнім часом збільшилася кількість обстрілів РФ.".