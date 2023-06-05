Синєгубов повідомив про ракетний удар по Чугуєву й ранковий обстріл Куп’янська

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ввечері 4 червня армія РФ завдала ракетного удару по Чугуєву. Там пошкоджено будинки та господарські споруди. Близько 6-ї ранку обстріляли Куп’янськ.

“Сьогодні о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. Учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо – без потерпілих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за даними начальника ХОВА, за добу є поранені через удари армії РФ по Золочеву та Куп’янському району.

“У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи. У Куп’янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років“, — зазначив Синєгубов.