Синєгубов повідомив про ракетний удар по Чугуєву й ранковий обстріл Куп’янська
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ввечері 4 червня армія РФ завдала ракетного удару по Чугуєву. Там пошкоджено будинки та господарські споруди. Близько 6-ї ранку обстріляли Куп’янськ.
“Сьогодні о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. Учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо – без потерпілих“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також, за даними начальника ХОВА, за добу є поранені через удари армії РФ по Золочеву та Куп’янському району.
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“У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи. У Куп’янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років“, — зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ввечері 4 червня армія РФ завдала ракетного удару по Чугуєву. Там пошкоджено будинки та господарські споруди. Близько 6-ї ранку обстріляли Куп’янськ".