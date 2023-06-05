Армія РФ посилює позиції в районі Куп’янська, зокрема засудженими – ISW
Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на дані українських джерел, зазначив, що окупанти з РФ намагаються перехопити ініціативу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
“Українські військові повідомили, що російські війська намагаються відновити ініціативу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підсилюють свої війська вздовж лінії фронту Луганськ-Харків. Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська намагаються відновити наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська), Новоселівського та Куземівки (16 км на північний захід від Сватового), Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної), Білогорівки (13 км на південь від Кремінної), та Спірного (27 км на південь від Кремінної). Сирський додав, що російські війська підсилюють свої позиції десантно-штурмовими підрозділами “Шторм Z”, які укомплектовані засудженими. Український Генштаб повідомив, що російські війська розгорнули групу з 500 засуджених для посилення невстановленого підрозділу, який діє в Харківській області, і майже 100 з них українські війська поранили артилерійським вогнем”, — поінформували в актуальному зведенні ISW.
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Аналітики зазначили, що, за даними Сирського, українські сили успішно просунулися на 400 метрів у невстановленому районі в напрямку Сватового та звільнили значну частину Іванівського лісу. При цьому російські джерела також приписували собі успіхи на цьому напрямку, заявляючи про форсування Осколу та захоплення Новомлинська (21 км на північний схід від Куп’янська). Однак фото- та відеодоказів цього не надали.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на дані українських джерел, зазначив, що окупанти з РФ намагаються перехопити ініціативу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна".