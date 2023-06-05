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Армия РФ усиливает позиции в районе Купянска, в том числе осужденными — ISW

Мир 07:51   05.06.2023
Оксана Горун
Армия РФ усиливает позиции в районе Купянска, в том числе осужденными — ISW Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на данные украинских источников, отметил, что оккупанты из РФ пытаются перехватить инициативу на линии Купянск-Сватово-Кременная.

«Украинские военные сообщили, что российские войска пытаются перехватить инициативу на линии Купянск-Сватово-Кременная и усиливают свои войска вдоль линии фронта Луганск-Харьков. Командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские войска пытаются возобновить наступательные операции вблизи н. п. Масютовка (13 км к северо-востоку от Купянска), Новоселовское и Куземовка (16 км к северо-западу от Сватово), Макеевка (23 км к северо-западу от Кременной), Белогоровка (13 км к югу от Кременной) и Спорное (27 км к югу от Кременной). Сырский добавил, что российские силы усиливают свои позиции штурмовыми отрядами «Штурм Z», которые укомплектованы осужденными. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские силы перебросили группу из 500 осужденных для усиления неустановленного подразделения, действовавшего в Харьковской области, и что украинские силы ранили почти 100 из этих осужденных артиллерийским огнем», — проинформировали в актуальной сводке ISW.

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Аналитики отметили, что, по данным Сырского, украинские силы успешно продвинулись на 400 метров в неустановленном районе в направлении Сватово и освободили значительную часть Ивановского леса. При этом российские источники также приписывали  себе успехи на этом направлении, заявляя о форсировании Оскола и захвате Новомлынска  (21 км к северо-востоку от Купянска). Однако фото- и видеодоказательств этого не предоставили.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 07:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на данные украинских источников, отметил, что оккупанты из РФ пытаются перехватить инициативу на линии Купянск-Сватово-Кременная".