Враг обстрелял 26 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудары — Генштаб

В сводке за минувшие сутки Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах, попытке прорыва ДРГ, ракетных и авиаударах по Харьковщине.

«В минувшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также — нанес ракетные удары в районах Волчанска, Чугуева и авиационные удары в районах Ивашков, Огурцово, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении в течение прошедших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Довгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки армия РФ била по территории Украины крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и «Шахедами». Всего враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня. Наступательные усилия врага продолжают сосредотачиваться в Луганской и Донецкой областях. Здесь произошло 29 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено шесть вражеских разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в сводке.