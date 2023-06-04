В Волчанске от обстрела погибли две женщины, на Купянщине есть раненая (фото)
Две мирные жительницы в возрасте 62 и 74 года погибли в результате обстрела города Волчанск Харьковской области 4 июня. Также повреждены дома, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Как рассказал МГ «Объектив» спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, из какого вооружения велся обстрел — на данный момент не установлено.
Около полудня военные РФ также обстреляли село Песчаное Купянского района. Там получила телесные повреждения 58-летняя женщина.
В прокуратуре напомнили, что в 14:30 оккупанты били по поселку Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. Поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
Напомним, Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 сообщил, что враг нанес ракетный удар в районе Волчанска.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 19:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две мирные жительницы в возрасте 62 и 74 года погибли в результате обстрела города Волчанск Харьковской области 4 июня. Также повреждены дома, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".