Враг ударил по дому детского и юношеского творчества в Золочеве: двое раненых

4 июня в 14:30 российские военные обстреляли из артиллерии поселок Золочев Харьковской области. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом «Суспільне Харків» сообщил председатель громады Виктор Коваленко.

«Предварительно, поврежден дом детского и юношеского творчества. Выбиты десять окон и входная дверь. Другие повреждения выясняются. Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина», — рассказал Коваленко.



Фото: Виктор Коваленко