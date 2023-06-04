Враг ударил по дому детского и юношеского творчества в Золочеве: двое раненых
Фото: Виктор Коваленко
4 июня в 14:30 российские военные обстреляли из артиллерии поселок Золочев Харьковской области. В результате удара ранения получили два человека.
Об этом «Суспільне Харків» сообщил председатель громады Виктор Коваленко.
«Предварительно, поврежден дом детского и юношеского творчества. Выбиты десять окон и входная дверь. Другие повреждения выясняются. Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина», — рассказал Коваленко.
Фото: Виктор Коваленко
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июня в 14:30 российские военные обстреляли из артиллерии поселок Золочев Харьковской области. В результате удара ранения получили два человека.".