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РФ ударила по будинку дитячої та юнацької творчості в Золочеві: двоє поранених

Події 18:04   04.06.2023
Олена Нагорна
РФ ударила по будинку дитячої та юнацької творчості в Золочеві: двоє поранених

4 червня о 14:30 російські військові обстріляли з артилерії селище Золочів Харківської області. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей.

Про це “Суспільне Харків” повідомив голова громади Віктор Коваленко.

“Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті десять вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка”, – розповів Коваленко.


Фото: Віктор Коваленко

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 18:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 червня о 14:30 російські військові обстріляли з артилерії селище Золочів Харківської області. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей.".