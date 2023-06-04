Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
Вранці 4 червня російські військові вкотре масовано обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також вранці росіяни з вертольотів обстріляли село Івашки Золочівської громади, де обійшлося без масштабних руйнувань і жертв, а внаслідок танкового обстрілу села Гур’їв Козачок Золочівської громади зафіксовано пряме влучення в будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень, пише Синєгубов.
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Протягом минулої доби:
– У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.
– У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.
– У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, два приватні житлові будинки та автомобіль.
– У селищі Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала жінка 74 років.
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“На лінії зіткнення найактивніші бойові дії тривають на Куп’янському напрямку. Наші захисники надійно утримують свої позиції, та дають рішучу відсіч окупантам”, – пише Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 09:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 червня російські військові вкотре масовано обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".