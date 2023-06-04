Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова

Вранці 4 червня російські військові вкотре масовано обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також вранці росіяни з вертольотів обстріляли село Івашки Золочівської громади, де обійшлося без масштабних руйнувань і жертв, а внаслідок танкового обстрілу села Гур’їв Козачок Золочівської громади зафіксовано пряме влучення в будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень, пише Синєгубов.

Протягом минулої доби:

– У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.

– У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.

– У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, два приватні житлові будинки та автомобіль.

– У селищі Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала жінка 74 років.

“На лінії зіткнення найактивніші бойові дії тривають на Куп’янському напрямку. Наші захисники надійно утримують свої позиції, та дають рішучу відсіч окупантам”, – пише Синєгубов.