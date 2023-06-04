Live
  • Неділя 04.06.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова

Події 09:04   04.06.2023
Олена Нагорна
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова

Вранці 4 червня російські військові вкотре масовано обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також вранці росіяни з вертольотів обстріляли село Івашки Золочівської громади, де обійшлося без масштабних руйнувань і жертв, а внаслідок танкового обстрілу села Гур’їв Козачок Золочівської громади зафіксовано пряме влучення в будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень, пише Синєгубов.

Читайте також: Росіяни обстріляли прикордонні села Харківщини з вертольота і танка (фото)

Протягом минулої доби:

– У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.

– У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.

– У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, два приватні житлові будинки та автомобіль.

– У селищі Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала жінка 74 років.

Читайте також: Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині — інформація Генштабу та ПС

“На лінії зіткнення найактивніші бойові дії тривають на Куп’янському напрямку. Наші захисники надійно утримують свої позиції, та дають рішучу відсіч окупантам”, – пише Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
04.06.2023
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
04.06.2023
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
04.06.2023
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
04.06.2023
Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)
Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)
04.06.2023
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
04.06.2023

Новини за темою:

09:04
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
08:44
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
07:56
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
09:54
На Бєлгородщині вночі було гучно: обстріли продовжуються зранку – ЛСР (відео)
09:01
Синєгубов повідомив подробиці ранкового обстрілу Золочівщини, де є загиблий

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 09:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 червня російські військові вкотре масовано обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".