Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
Вранці 4 червня російські військові обстріляли з вертольота село Івашки Золочівської громади Харківської області.
“Поки що без пошкоджень. Але звуки вибухів чутно й досі. Інформація оновлюватиметься”, — пише місцеве видання “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
Також сьогодні внаслідок танкового обстрілу села Гур’їв Козачок було пошкоджено Будинок культури, жертв немає.
Фото: Зоря-news
О 3:40 ворог знову гатив по селу Уди.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 08:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 червня російські військові обстріляли з вертольота село Івашки Золочівської громади Харківської області.".