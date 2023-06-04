Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)

Вранці 4 червня російські військові обстріляли з вертольота село Івашки Золочівської громади Харківської області.

“Поки що без пошкоджень. Але звуки вибухів чутно й досі. Інформація оновлюватиметься”, — пише місцеве видання “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Також сьогодні внаслідок танкового обстрілу села Гур’їв Козачок було пошкоджено Будинок культури, жертв немає.



Фото: Зоря-news

О 3:40 ворог знову гатив по селу Уди.