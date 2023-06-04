Live
  • Неділя 04.06.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)

Події 08:44   04.06.2023
Олена Нагорна
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)

Вранці 4 червня російські військові обстріляли з вертольота село Івашки Золочівської громади Харківської області.

“Поки що без пошкоджень. Але звуки вибухів чутно й досі. Інформація оновлюватиметься”, — пише місцеве видання “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Також сьогодні внаслідок танкового обстрілу села Гур’їв Козачок було пошкоджено Будинок культури, жертв немає.


Фото: Зоря-news

О 3:40 ворог знову гатив по селу Уди.

Читайте також: Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
04.06.2023
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
04.06.2023
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
04.06.2023
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
04.06.2023
Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)
Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)
04.06.2023
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
04.06.2023

Новини за темою:

08:44
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
18:42
РФ завдавала авіаційних, артилерійських і мінометних ударів по Харківщині – ГШ
12:20
Жителям Бєлгородщини пропонують евакуацію в Україну. “Охочих багато” – РДК
09:01
Синєгубов повідомив подробиці ранкового обстрілу Золочівщини, де є загиблий
08:22
Зранку в суботу армія РФ обстрілювала Золочівщину півтори години: є загиблий

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 червня російські військові обстріляли з вертольота село Івашки Золочівської громади Харківської області.".