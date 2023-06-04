Россияне обстреляли приграничные села Харьковщины с вертолета и танка (фото)

Утром 4 июня российские военные обстреляли с вертолета село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.

«Пока без повреждений. Но звуки взрывов слышно до сих пор. Информация будет обновляться», — пишет местное издание Зоря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Также сегодня в результате танкового обстрела села Гурьев Казачок был поврежден Дом культуры, жертв нет.



Фото: Зоря-news

В 3:40 враг снова бил по селу Уды.