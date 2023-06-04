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Россияне обстреляли приграничные села Харьковщины с вертолета и танка (фото)

Происшествия 08:44   04.06.2023
Елена Нагорная
Россияне обстреляли приграничные села Харьковщины с вертолета и танка (фото)

Утром 4 июня российские военные обстреляли с вертолета село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.

«Пока без повреждений. Но звуки взрывов слышно до сих пор. Информация будет обновляться», — пишет местное издание Зоря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Также сегодня в результате танкового обстрела села Гурьев Казачок был поврежден Дом культуры, жертв нет.


Фото: Зоря-news

В 3:40 враг снова бил по селу Уды.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 08:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 июня российские военные обстреляли с вертолета село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.".