Россияне обстреляли приграничные села Харьковщины с вертолета и танка (фото)
Утром 4 июня российские военные обстреляли с вертолета село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.
«Пока без повреждений. Но звуки взрывов слышно до сих пор. Информация будет обновляться», — пишет местное издание Зоря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
Также сегодня в результате танкового обстрела села Гурьев Казачок был поврежден Дом культуры, жертв нет.
Фото: Зоря-news
В 3:40 враг снова бил по селу Уды.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 08:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 июня российские военные обстреляли с вертолета село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.".