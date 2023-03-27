Россияне ударили с двух вертолетов по приграничному селу на Харьковщине

Около 15:00 27 марта российские военные обстреляли с двух вертолетов село Гурьев Казачок Золочевской громады. В результате обстрела раненых нет, повреждения получили частные дома.

Об этом начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил изданию «Слободской край».

По его словам, удар был нанесен со стороны российской границы.

«Нанесены незначительные повреждения домам. Свет отсутствует еще с начала войны. Жертв нет», — рассказал Коваленко.

Он добавил, что до войны в селе жило больше сотни человек. Сейчас там остаются 36 человек, детей среди них нет.

Ранее издание Золочевской громады «Заря» сообщило, что около 07:30 ударами из танка оккупанты обстреляли село Тимофеевка. Жертв нет. Один дом и хозяйственное помещение были уничтожены, два дома — повреждены.



Фото: «Заря»