Враг пытался наступать возле села в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за сутки, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодязного, Красного Первого, Двуречной, Западного и Купянска.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.