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Враг пытался наступать возле села в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

Общество 18:36   27.03.2023
Елена Нагорная
Враг пытался наступать возле села в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за сутки, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодязного, Красного Первого, Двуречной, Западного и Купянска.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 18:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за сутки, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".