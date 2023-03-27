Враг пытался наступать возле села в Купянском районе Харьковщины — Генштаб
Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за сутки, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодязного, Красного Первого, Двуречной, Западного и Купянска.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 18:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за сутки, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".