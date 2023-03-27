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Армия РФ обстреляла не менее 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:32   27.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла не менее 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях, а также — продолжении попыток врага наступать в районе Синьковки.

«В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них — Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечья, Старица, Огурцово, Мелоовое, Петро-Ивановка и Редкодуб. На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области№, — сообщили в утренней сводке ГШ.

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В целом по территории Украины враг  нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отбили 60 атак врага.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях, а также — продолжении попыток врага наступать в районе Синьковки".