Армия РФ обстреляла не менее 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях, а также — продолжении попыток врага наступать в районе Синьковки.

«В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них — Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечья, Старица, Огурцово, Мелоовое, Петро-Ивановка и Редкодуб. На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области№, — сообщили в утренней сводке ГШ.

В целом по территории Украины враг нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отбили 60 атак врага.