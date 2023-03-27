Армія РФ обстріляла щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках, а також – продовження спроб ворога наступати в районі Синьківки.
“На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів. Серед них – Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб. На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні ГШ.
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Загалом по території України ворог завдав два ракетні та 23 авіаційні удари, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони відбили 60 атак ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 07:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках, а також – продовження спроб ворога наступати в районі Синьківки".