Армія РФ обстріляла щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках, а також – продовження спроб ворога наступати в районі Синьківки.

“На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів. Серед них – Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб. На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні ГШ.

Загалом по території України ворог завдав два ракетні та 23 авіаційні удари, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони відбили 60 атак ворога.